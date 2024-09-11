Дебати Трампа і Гарріс: на що розлютилися в Кремлі

У Кремлі заявили, мовляв, дебати кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Камали Гарріс не бачили, але з їхніми заявами ознайомилися. Деякі з них не сподобалися Москві.

Про це заявив речник диктатора-президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, РФ дуже не подобається, що прізвище їхнього "фюрера" "використовується як інструмент у внутрішньополітичній боротьбі у США".

"Нам це вельми і вельми не подобається. Ми все ж сподіваємося на те, що вони залишать у спокої ім'я нашого президента", – наголосив представник Кремля.

Пєсков також зухвало заявив про нібито "негативне ставлення, недружнє ставлення" до РФ і від республіканців, і від демократів.

Нагадаємо, під час дебатів і Камала Гарріс, і Дональд Трамп не оминули увагою Україну та війну. Вони вступили в палку суперечку щодо цього. Гаряча дискусія виникла після того, як ведучий запитав, чи вважають кандидати, що в інтересах США те, щоб Україна перемогла.

Трамп та Гарріс про Україну на дебатах: як це було?

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