Ердоган зробив тверду заяву про повернення Криму Україні

Турецький лідер також сказав про непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що окупований Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права.

Про це турецький лідер сказав у відеозверненні до учасників "Кримської платформи" 11 вересня, повідомляє Anadolu.

Ердоган заявив, що анексія Криму, проти якої Туреччина виступала від першого дня, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.

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"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", – наголосив президент Туреччини.

Ердоган додав, що один із пріоритетів зовнішньої політики його держави – забезпечення безпеки та добробуту кримських татар. Політик наголосив, шо кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, зокрема й братів Асана та Азіза Ахтемових", – сказав турецький лідер.

Він також сказав, що сподівається на завершення війни в Україні справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності держави.

Нагадаємо, 11 вересня в Києві відбувається саміт "Кримської платформи", на який прибули західні топпосадовці.

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