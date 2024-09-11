РФ двічі вдарили по Костянтинівці: є загиблі та поранені

За добу росіяни вже вдруге гатили по Костянтинівці:

Російські війська 11 вересня двічі атакували Костянтинівку на Донеччині, що призвело до загибелі та поранень мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Ще один обстріл Костянтинівки - 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5", — сказав він.

Наразі на місці подій працюють відповідні служби.

Нагадаємо, одеський суд засудив сімох колаборантів, серед яких Володимир Сальдо та Катерина Губарєва, до 10-15 років ув'язнення за розграбування та захоплення майна "Укрпошти" на Херсонщині.

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