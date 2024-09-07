Росіяни вгатили по Костянтинівці: троє загиблих

Сьогодні, 7 вересня, росіяни з артилерії обстріляли Костянтинівку у Донецькій області.

Про це повідомили в ОВА.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу. Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач", - написав очільник ОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 24 серпня місто також перебувало під ворожим вогнем. Окупанти вбили щонайменше п'ятьох людей. Ще п'ятеро осіб дістали поранення.

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