Россияне ударили по Константиновке: трое погибших

Сегодня, 7 сентября, россияне из артиллерии обстреляли Константиновку в Донецкой области.

Об этом сообщили в ОВА.

"Россияне обстреляли город из артиллерии, убили троих мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач", — написал глава ОВА Вадим Филашкин.

Напомним, 24 августа город также находился под вражеским огнем. Оккупанты убили, по меньшей мере, пять человек. Еще пять человек получили ранения.

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