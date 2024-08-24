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Россияне мощно ударили по Константиновке: много погибших

Россияне мощно ударили по Константиновке: много погибших

Оккупанты терроризируют украинцев / Фото: Associated Press

Взрывы прогремели в левобережной части города.

РФ 24 августа в праздничный день, День Независимости, обстреляла город Константиновка Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Вражеским ударом российские военные убили, по меньшей мере, пять человек. Еще пять человек получили ранения. Пострадавших после первой медицинской помощи госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

На месте вражеского удара продолжает работать следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Херсон. Погиб полицейский, а младенец попал в больницу из-за полученных травм.

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