Россияне мощно ударили по Константиновке: много погибших

Взрывы прогремели в левобережной части города.
РФ 24 августа в праздничный день, День Независимости, обстреляла город Константиновка Донецкой области, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
"Вражеским ударом российские военные убили, по меньшей мере, пять человек. Еще пять человек получили ранения. Пострадавших после первой медицинской помощи госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.
На месте вражеского удара продолжает работать следственно-оперативная группа.
Ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Херсон. Погиб полицейский, а младенец попал в больницу из-за полученных травм.
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