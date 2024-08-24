В результате удара по Херсону погиб полицейский и пострадал младенец

Российские террористы снова совершили обстрел Херсона, в результате которого пострадал младенец.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Из-за российских обстрелов Днепровского района Херсона пострадал младенец. "Скорая" доставила в больницу мальчика, которому всего полтора года", — рассказал он.

По его словам, ребенок получил травму от взрыва и ранения руки. Мальчик был госпитализирован в реанимацию в состоянии средней тяжести.

Как сообщило Управление полиции охраны в Херсонской области В Херсоне в результате атаки вражеского дрона погиб полицейский — лейтенант Владимир Москаленко. Он служил командиром взвода роты по охране объектов батальона полиции охраны Херсонской области. У него остались родители, жена и двое детей.

Напомним, в пригороде Херсона оккупационная армия России обстреляла из артиллерии автомобиль, в котором семья возвращалась из медосмотра двухмесячного младенца.

А также при обстреле Одессы погибли полицейский Андрей Боярский и заместитель начальника ГУНП Дмитрий Абраменко.

Читайте также: