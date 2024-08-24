Китай в течение двух дней направляет в Тайвань боевые самолеты и корабли

32 самолета, а также корабли Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Китай направил в Тайвань второй день подряд 38 боевых самолетов и 12 кораблей военно-морских сил своей народно-освободительной армии, совершавших маневры вокруг острова

Об этом говорится в строительстве министерства обороны Тайваня.

По данным ведомства, некоторые боевые суда армии КНР подлетали к северному краю Тайваня, где расположена столица Тайбэй – на менее 70 км.

"32 самолета, а также корабли Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива, войдя в идентификационную зону ПВО островного государства со всех его сторон ", — говорится в сообщении.

Добавим, Китай наращивает усилия по производству оружия против БпЛА и испытывает его во время регулярных учений, в частности, учитывая уроки войны в Украине.

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