Внаслідок удару по Херсону загинув поліцейський та постраждало немовля

Російські терористи знову здійснили обстріл Херсона, в результаті якого постраждало немовля.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждало немовля. "Швидка" доставила до лікарні хлопчика, якому лише півтора року", - розповів він.

За його словами, дитина отримала травму від вибуху і поранення руки. Хлопчика госпіталізували до реанімації у стані середньої тяжкості.

Як повідомило Управління поліції охорони в Херсонській області В Херсоні внаслідок атаки ворожого дрона загинув поліцейський — лейтенант Володимир Москаленко. Він служив командиром взводу роти охорони об'єктів батальйону поліції охорони Херсонської області. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, у передмісті Херсона окупаційна армія Росії обстріляла з артилерії автомобіль, в якому родина поверталася з медогляду двомісячного немовляти.

А також під час обстрілу Одеси загинули поліцейський Андрій Боярський та заступник начальника ГУНП Дмитро Абраменко.

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