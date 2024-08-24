"Я переконаний, що війна незабаром закінчиться": президент Польщі Дуда у Києві

Дуда також наголосив, що Польща підтримуватиме Україну на шляху до ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Києві під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. Він наголосив, що поляки від перших днів повномасштабної війни Росії підтримують Україну та висловив сподівання, що війна скоро закінчиться перемогою українців.

Про це він сказав 24 серпня у Києві.

Президент Дуда наголосив, що Польща від перших днів підтримує Україну, яка захищається від російських окупантів.

"Я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни на руїнах почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але коли Європа піднімалась з руїн, спричинених німецьким та радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту", - сказав він, маючи на увазі ЄС.

Анджей Дуда наголосив, що у Польщі та України є спільна історія та спільні цінності.

"Ми завжди підтримували ваші прозахідні прагнення. Поляки підтримувати українців під час Помаранчевої революції та Євромайдану", - сказав Дуда.

Президент Польщі також підтвердив, що його країна підтримає Україну на шляху до вступу в ЄС.

"Пам'ятайте, що Польща вас підтримуватиме та не залишить сам-на-сам на шляху до європейської спільноти. Місце незалежної України у Європі", - сказав польський лідер.

Нагадаємо, на День Незалежності до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда.

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