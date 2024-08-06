На війні загинув відомий шеф-кухар

На фронті загинув Сергій Пантак, шеф-кухар херсонського ресторану "Кабанос". Він віддав своє життя за захист України.

Про це повідомила херсонська волонтерка Юлія Кисельова.

"Друзі, сьогодні вранці Херсон втратив одного з найкращих його мешканців. Загинув наш друг Сергій Пантак, який захищав нашу країну і виборював нашу волю до останнього", — написала вона.

"Співчуття всім, хто знав цього прекрасного, талановитого героя з великим, добрим серцем", — додала волонтерка.

Сергій Пантак отримував кілька разів національні кулінарні нагороди. 2021 року він потрапив до сотні найкращих кухарів України за версією премії Ukrainian Culinary Faces. На початку війни готував їжу для лікарів, пацієнтів і людей у бомбосховищах у Херсоні. Потім він приєднався до 196-го батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, де працював пілотом FPV-дронів.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.

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