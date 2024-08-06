Що робити, щоб помідори почервоніли: хитрий засіб, коли томати перестали дозрівати

Помідори дозрівають приблизно на 40-55 день після початку цвітіння. Термін дозрівання залежать від сорту томатів, а також від зовнішніх, погодних умов.

Але навіть досвідчені садівники та городники можуть зіштовхнутися із проблемою, коли раптом томати перестають дозрівати. Можна, звичайно зірвати їх зеленими, щоб вони дійшли до зрілості з часом, а можна використати лайфгак від досвідчених городників.

Що робити, щоб помідори почервоніли у відкритому ґрунті

Для томатів, що ростуть у відкритому ґрунті, ефективним є метод проколювання. Для цього візьміть тонку дерев’яну шпажку або зубочистку і обережно проколіть томат біля плодоніжки 2-3 рази. Прокол має бути поздовжнім і наскрізним.

Проколювання запустить процес дозрівання, помідори після цього почервоніють природним чином. Але потрібно мати на увазі, що такі помідори довго не зберігаються і краще їх використовувати в першу чергу.

Подібним чином подіє на томати надріз стебла. Для цього чистим гострим ножем зробіть розріз ствола на висоті 10 сантиметрів від землі та вставте у розріз зубочистку. Це уповільнить рух соків по стеблу, зате всі сили рослини будуть спрямовані на дозрівання плодів.

Що робити, щоб помідори почервоніли у теплиці

У теплиці прискорити дозрівання томатів можна без проколювання, іншим чином, а саме - обмежте доступ свіжого повітря, щоб утворювалося більше конденсату. Для цього закрийте теплицю на добу та відкривайте її лише ввечері для провітрювання.

Прискорить дозрівання помідорів також зменшення кількості води та мінеральних добрив.

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