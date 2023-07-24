Як виростити смачні, солодкі помідори: всі секрети догляду

Секрети, які допоможуть виростити багато смачних, солодких, соковитих помідорів.

Щоб помідори виросли сококвитими, солодкими, потрібно знати декілька важливих правил. які допоможуть зібрати не лише великий, а й смачний врожай.

Секрети вирощування смачних поімдорів

Помідори люблять багато світла. Тому садити їх потрібно там, де вони зможуть отримати якнайбільше сонячного світла, Помідори не люблять скупченості, тому садити їх потрібно на відстані. Найкраще помідори ростуть на південних схилах, захищених від холодних вітрів.

Тому садити їх потрібно там, де вони зможуть отримати якнайбільше сонячного світла, Помідори не люблять скупченості, тому садити їх потрібно на відстані. Найкраще помідори ростуть на південних схилах, захищених від холодних вітрів. Помідори потрібно правильно поливати . Полив має бути не частий, але рясний. Переливати овоч теж погано, якщо вологи буде забагато, помідори стануть водянистими та менш солодкими. Вологість ґрунту, в якому ростуть помідори має бути високою – не менше 85%. А от вологість повітря має залишатися на рівні приблизно 50-60%.

. Полив має бути не частий, але рясний. Переливати овоч теж погано, якщо вологи буде забагато, помідори стануть водянистими та менш солодкими. Вологість ґрунту, в якому ростуть помідори має бути високою – не менше 85%. А от вологість повітря має залишатися на рівні приблизно 50-60%. Досвідчені огородники радять поливати помідори радять лише відстояною водою , бажано теплою 23-.24 градусів. Також вони рекомендують у відстояну воду додати трохи гною, компосту або зеленої трав'яної маси, власне бур'янів.

, бажано теплою 23-.24 градусів. Також вони рекомендують у відстояну воду додати трохи гною, компосту або зеленої трав'яної маси, власне бур'янів. Щоб помідори були соковитими , в момент цвітіння полийте їх розчином марганцівки у розрахунку 2-3 грами на 10 літрів води.

, в момент цвітіння полийте їх розчином марганцівки у розрахунку 2-3 грами на 10 літрів води. Щоб отримати значний врожай потрібно знати та використовувати «хитрий» графік підживлення . Удобрювати помідори потрібно на ранній стадії їх росту, а потім слід зробити перерву доти, доки не утвориться зав'язь. Справа в тому, що надлишок азотних добрив призводить до уповільнення цього процесу. А от коли зав'язь вже оформилася, тоді вперед, тепер добрива підуть тільки на користь.

. Удобрювати помідори потрібно на ранній стадії їх росту, а потім слід зробити перерву доти, доки не утвориться зав'язь. Справа в тому, що надлишок азотних добрив призводить до уповільнення цього процесу. А от коли зав'язь вже оформилася, тоді вперед, тепер добрива підуть тільки на користь. Щоб помідори дозріли трохи раніше , до поливальної води можна додати йоду, з розрахунку 4 крапельки йоду на відро води. Якщо поливати такою водою раз на тиждень, це допоможе помідорам стати більшими та дозріти трохи раніше.

, до поливальної води можна додати йоду, з розрахунку 4 крапельки йоду на відро води. Якщо поливати такою водою раз на тиждень, це допоможе помідорам стати більшими та дозріти трохи раніше. Для «цукристості» помідорів , рекомендують у період плодоношення підгодувати рослини розчином золи. На 10 літрів води потрібно склянку золи. Достатньо полити кожен кущ 0.5 л такого розчину.

, рекомендують у період плодоношення підгодувати рослини розчином золи. На 10 літрів води потрібно склянку золи. Достатньо полити кожен кущ 0.5 л такого розчину. Щоб помідори не хворіли під час росту бадилля, досвідчені огородники пропонують оприскувати їх таким розчином. У теплій воді розчинити одну столову ложну харчової соди, одну столову ложку рослинного масла, часйну ложку рідкого мила та 3 таблетки потовченого аспірину. Долити 5 літрів води та обприскувати цим розчином помідори раз на 3 тиждні.

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