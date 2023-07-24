Как вырастить вкусные, сладкие помидоры: все секреты ухода

Чтобы помидоры выросли сочными, сладкими, нужно знать несколько важных правил. которые помогут собрать не только большой, но вкусный урожай.

Секреты выращивания вкусных поимдоров

Помидоры любят много света. Поэтому сажать их нужно там, где они смогут получить больше солнечного света, Помидоры не любят скученности, поэтому сажать их нужно на расстоянии. Лучше всего помидоры растут на южных склонах, защищенных от холодных ветров.

Поэтому сажать их нужно там, где они смогут получить больше солнечного света, Помидоры не любят скученности, поэтому сажать их нужно на расстоянии. Лучше всего помидоры растут на южных склонах, защищенных от холодных ветров. Помидоры нужно правильно поливать . Полив должен быть не частый, но обильный. Переливать овощ тоже плохо, если влаги будет многовато, помидоры станут водянистыми и менее сладкими. Влажность почвы, в которой растут помидоры, должна быть высокой – не менее 85%. А вот влажность воздуха должна оставаться на уровне примерно 50-60%.

. Полив должен быть не частый, но обильный. Переливать овощ тоже плохо, если влаги будет многовато, помидоры станут водянистыми и менее сладкими. Влажность почвы, в которой растут помидоры, должна быть высокой – не менее 85%. А вот влажность воздуха должна оставаться на уровне примерно 50-60%. Опытные огородники советуют поливать помидоры советуют только отстоявшейся водой , желательно теплой 23-.24 градусов. Также они рекомендуют в отстоявшуюся воду добавить немного навоза, компоста или зеленой травяной массы, собственно сорняков.

, желательно теплой 23-.24 градусов. Также они рекомендуют в отстоявшуюся воду добавить немного навоза, компоста или зеленой травяной массы, собственно сорняков. Чтобы помидоры были сочными , в момент цветения полейте их раствором марганцовки в расчете 2-3 грамма на 10 литров воды.

, в момент цветения полейте их раствором марганцовки в расчете 2-3 грамма на 10 литров воды. Чтобы получить значительный урожай, нужно знать и использовать «хитрый» график подкормки . Удобрять помидоры нужно на ранней стадии их роста, а затем следует сделать перерыв до тех пор, пока не образуется завязь. Дело в том, что избыток азотных удобрений приводит к замедлению этого процесса. А вот когда завязь уже оформилась, тогда вперед, теперь удобрения пойдут только на пользу.

. Удобрять помидоры нужно на ранней стадии их роста, а затем следует сделать перерыв до тех пор, пока не образуется завязь. Дело в том, что избыток азотных удобрений приводит к замедлению этого процесса. А вот когда завязь уже оформилась, тогда вперед, теперь удобрения пойдут только на пользу. Чтобы помидоры созрели немного раньше , к поливочной воде можно добавить йода, из расчета 4 капельки йода на ведро воды. Если поливать такой водой раз в неделю, это поможет помидорам стать больше и созреть немного раньше.

, к поливочной воде можно добавить йода, из расчета 4 капельки йода на ведро воды. Если поливать такой водой раз в неделю, это поможет помидорам стать больше и созреть немного раньше. Для «сахаристости» помидоров рекомендуют в период плодоношения прикормить растения раствором золы. На 10 л воды требуется стакан золы. Достаточно полить каждый куст 0,5 л такого раствора.

рекомендуют в период плодоношения прикормить растения раствором золы. На 10 л воды требуется стакан золы. Достаточно полить каждый куст 0,5 л такого раствора. Чтобы помидоры не болели при росте ботвы, опытные огородники предлагают опрыскивать их таким раствором. В теплой воде растворить одну ложную столовую пищевой соды, одну столовую ложку растительного масла, чайную ложку жидкого мыла и 3 таблетки истолченного аспирина. Долить 5 литров воды и опрыскивать этим раствором помидоры раз в 3 недели.

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