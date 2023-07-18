Эффективное средство против фитофторы на помидорах: и это не химия

Чем обработать помидоры от фитофторы
Каждой хозяйке при выращивании томатов приходится бороться с фитофторой. Некоторые для этого используют специальные химические средства, другие пытаются избавиться от фитофтороза с помощью аптечных и народных средств.
Как красный перец поможет в борьбе с фитофторой томатов
- Для приготовления средства нужно взять стручок красного острого перца и помельче его порезать или измельчить.
- Нарезанный мелко перец, получившуюся "стружку" пересыпать в стакан и залить водой.
- Настаивать средство с закрытой крышкой сутки — этого времени будет достаточно.
- После этого содержимое стакана следует процедить.
- Перелейте настойку с красным перцем в пульверизатор и обработайте томаты.
Обрабатывать помидоры лучше или рано утром, или поздно вечером, чтобы под воздействием солнечных лучей не образовались ожоги.
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