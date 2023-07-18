Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эффективное средство против фитофторы на помидорах: и это не химия

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
908
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эффективное средство против фитофторы на помидорах: и это не химия

Как бороться с фитофторой на помидорах

Чем обработать помидоры от фитофторы

Каждой хозяйке при выращивании томатов приходится бороться с фитофторой. Некоторые для этого используют специальные химические средства, другие пытаются избавиться от фитофтороза с помощью аптечных и народных средств.

Как красный перец поможет в борьбе с фитофторой томатов

  • Для приготовления средства нужно взять стручок красного острого перца и помельче его порезать или измельчить.
  • Нарезанный мелко перец, получившуюся "стружку" пересыпать в стакан и залить водой.
  • Настаивать средство с закрытой крышкой сутки — этого времени будет достаточно.
  • После этого содержимое стакана следует процедить.
  • Перелейте настойку с красным перцем в пульверизатор и обработайте томаты.

Обрабатывать помидоры лучше или рано утром, или поздно вечером, чтобы под воздействием солнечных лучей не образовались ожоги.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
908
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация