Ефективний засіб проти фітофтори на помідорах: і це не хімія

Чим обробити помідори від фітофтори.
Кожній господині під час вирощування томатів доводиться боротися з фітофторою. Дехто для цього використовує спеціальні хімічні засоби, інші намагаються позбутися фітофторозу за допомогою аптечних і народних засобів.
Як червоний перець допоможе в боротьбі з фітофторою томатів
- Для приготування засобу потрібно взяти стручок червоного гострого перцю та якомога дрібніше його порізати або подрібнити.
- Нарізаний дрібно перець, отриману "стружку" пересипати до склянки та залити водою.
- Настоювати засіб із закритою кришкою добу - цього часу буде достатньо.
- Після цього вміст склянки треба процідити.
- Перелийте настоянку з червоним перцем до пульверизатора та обробіть нею томати.
Обробляти помідори краще або рано вранці, або пізно ввечері, щоб під впливом сонячних променів на томатах не утворилися опіки.
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