Ефективний засіб проти фітофтори на помідорах: і це не хімія

Кожній господині під час вирощування томатів доводиться боротися з фітофторою. Дехто для цього використовує спеціальні хімічні засоби, інші намагаються позбутися фітофторозу за допомогою аптечних і народних засобів.

Як червоний перець допоможе в боротьбі з фітофторою томатів

Для приготування засобу потрібно взяти стручок червоного гострого перцю та якомога дрібніше його порізати або подрібнити.

Нарізаний дрібно перець, отриману "стружку" пересипати до склянки та залити водою.

Настоювати засіб із закритою кришкою добу - цього часу буде достатньо.

Після цього вміст склянки треба процідити.

Перелийте настоянку з червоним перцем до пульверизатора та обробіть нею томати.

Обробляти помідори краще або рано вранці, або пізно ввечері, щоб під впливом сонячних променів на томатах не утворилися опіки.

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