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Ефективний засіб проти фітофтори на помідорах: і це не хімія

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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1065
Час на прочитання
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Ефективний засіб проти фітофтори на помідорах: і це не хімія

Як боротися з фітофторою на помідорах

Чим обробити помідори від фітофтори.

Кожній господині під час вирощування томатів доводиться боротися з фітофторою. Дехто для цього використовує спеціальні хімічні засоби, інші намагаються позбутися фітофторозу за допомогою аптечних і народних засобів.

Як червоний перець допоможе в боротьбі з фітофторою томатів

  • Для приготування засобу потрібно взяти стручок червоного гострого перцю та якомога дрібніше його порізати або подрібнити.
  • Нарізаний дрібно перець, отриману "стружку" пересипати до склянки та залити водою.
  • Настоювати засіб із закритою кришкою добу - цього часу буде достатньо.
  • Після цього вміст склянки треба процідити.
  • Перелийте настоянку з червоним перцем до пульверизатора та обробіть нею томати.

Обробляти помідори краще або рано вранці, або пізно ввечері, щоб під впливом сонячних променів на томатах не утворилися опіки.

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Дата публікації
Перегляди
1065
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