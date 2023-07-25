"Дніпро-1" поступився "Панатінаїкосу" в історичному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

"Дніпро-1" програв грецькому "Панатінаїкосу" в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. Зустріч завершилася з рахунком 1:3 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпровського клубу поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице.

Греки повели в рахунку вже на 10-й хвилині матчу. Хуан Карлос на лівому фланзі карного майданчика пройшов Дениса Мірошниченка та виконав простріл до воротарського, звідки Андраж Шпорар переправив м'яч у сітку.

У другому таймі "зелені" подвоїли свою перевагу. На 74-й хвилині Філіп Джурічич з напівкола штрафного майданчика точно пробив у правий нижній кут.

На 84-й хвилині віцечемпіон Греції довів справу до розгрому. Пенальті холоднокровно реалізував Фотіс Йоаннідіс.

Дніпряни зуміли відповісти лише голом престижу на останній хвилині основного часу. Олександр Каплієнко на дальній стійці замкнув передачу Валентина Рубчинського.

Матч-відповідь команди зіграють у вівторок, 1 серпня, в Афінах. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з французьким "Марселем" українця Руслана Малиновського.

Команда, яка програє, продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де її суперником стане чеська "Славія".

Нагадаємо, "Дніпро-1" вперше в клубній історії грає у кваліфікації Ліги чемпіонів. Минулого сезону підопічні Олександра Кучера виграли срібні нагороди чемпіонату України.

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