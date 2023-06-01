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Как бороться с фитофторой на помидорах народными средствами

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
80к
Время на прочтение
3 мин
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Как бороться с фитофторой на помидорах народными средствами

фитофтора на помидорах.

Фитофтороз – болезнь, поражающая многие огородные культуры, в том числе помидоры. Что такое фитофтора на помидорах и как бороться с этой огородной напастью народными средствами, в материале ТСН.ua

Причины развития фитофтороза

Фитофтороз - распространенная болезнь томатов, с которой не так легко бороться. И все потому, что споры фитофторы могут находиться в любом месте - в земле, на остатках растений, на рабочем инвентаре, на семенах. Скученность растений мешает проветриванию, плюс повышенная влага в таких местах и грибок начинает активно развиваться. Грибок сначала поражает листья томатов, затем плавно перебирается на стебель и, наконец, добирается до плода. Черные пятна покрывают растение, а листья совсем засыхают. Фитофтора переходит с одного куста на другой и за короткое время может уничтожить весь урожай.
Благоприятную среду для фитофтороза образуют:

  • густые грядки томатов,
  • ощутимые перепады температур, перепады погоды,
  • известковая почва,
  • слабые и вялые растения,
  • частые дожди,
  • сырая и прохладная погода.

Борьба с фитофторой на помидорах

Как предотвратить болезнь нужно думать еще с посадки. Многое зависит от выбора места посадки. Нельзя сажать томаты на одном и том же месте каждый год, нужно соблюдать правила севооборота.

Большое значение имеет правильный полив томатов – нужно не допускать застоя влаги. В таких условиях споры фитофторы быстро размножаются. Поливать томаты лучше в утренние часы, а в периоды затяжных дождей не поливать вообще. Чтобы вода не задерживалась у корней, нужно периодически разрыхлить землю особенно в сырую погоду.

Регулярно проводить «очистительную» процедуру удаления половины зеленой массы на каждом кусте, особенно это касается высокорослых сортов томатов. Нужно обрезать пасынки, листья первой плодовой кисти, некрасивые и неспелые плоды.

Чтобы защитить помидоры от дождей и туманов, в августе в открытом грунте над помидорами желательно сделать навес.

Народные способы борьбы с фитофторой

  • Листья помидоры опрыскивают молочной сывороткой. Для этого молочную сыворотку разводят в равных пропорциях с водой, обрабатывать можно каждый день.
  • Настой чеснока с марганцовкой. Готовится настой следующим образом – 100 г чеснока заливают одним стаканом воды и настаивают в течение суток. Раствор процеживают, доводят объем до 10 литров водой, добавляют 1 г марганцовки. Обрабатывать таким раствором можно каждые 10 дней.
  • Посыпать золой междурядья помидоров через неделю после посадки. Затем повторять процедуру при завязывании плодов.
  • Опрыскивание раствором молока с йодом. Один литр обезжиренного молока разводят в 10 литрах воды, прибавляют 15 капель йода, опрыскивают растения каждые две недели.
  • Дрожжи могут спасти помидоры от фитофторы, если обработать ими на начальном этапе болезни. 100 граммов дрожжей разводят в 10 литрах воды и обрабатывают томаты как только появились первые признаки фитофторы.
  • Обычная поваренная соль также поможет в борьбе с фитофторой. Для этого один стакан соли развести в 10 литрах воды. Опрыскивать еще зеленые плоды помидоров один раз в месяц.
  • Раствором навоза обрабатывают не только томаты, но и баклажаны , картофель. Для этого пол кило гноя нужно развести в ведре воды, и полученным настоем опрыскивать растения.
  • Опрыскивать томаты водой, разведенной с кефиром или простоквашей, в соотношении один к десяти. Таким натуральным раствором можно возделывать растения ежедневно.
  • Если фитофтора на помидорах только началась, бороться с ним можно опрыскиванием раствором йода. 10 мл 5% йода растворяют в 10 л воды и опрыскивают этим раствором растения с интервалом в 3 дня.

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Дата публикации
Просмотры
80к
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