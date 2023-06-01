Как бороться с фитофторой на помидорах народными средствами

Фитофтороз – болезнь, поражающая многие огородные культуры, в том числе помидоры. Что такое фитофтора на помидорах и как бороться с этой огородной напастью народными средствами, в материале ТСН.ua

Причины развития фитофтороза

Фитофтороз - распространенная болезнь томатов, с которой не так легко бороться. И все потому, что споры фитофторы могут находиться в любом месте - в земле, на остатках растений, на рабочем инвентаре, на семенах. Скученность растений мешает проветриванию, плюс повышенная влага в таких местах и грибок начинает активно развиваться. Грибок сначала поражает листья томатов, затем плавно перебирается на стебель и, наконец, добирается до плода. Черные пятна покрывают растение, а листья совсем засыхают. Фитофтора переходит с одного куста на другой и за короткое время может уничтожить весь урожай.

Благоприятную среду для фитофтороза образуют:

густые грядки томатов,

ощутимые перепады температур, перепады погоды,

известковая почва,

слабые и вялые растения,

частые дожди,

сырая и прохладная погода.

Борьба с фитофторой на помидорах

Как предотвратить болезнь нужно думать еще с посадки. Многое зависит от выбора места посадки. Нельзя сажать томаты на одном и том же месте каждый год, нужно соблюдать правила севооборота.

Большое значение имеет правильный полив томатов – нужно не допускать застоя влаги. В таких условиях споры фитофторы быстро размножаются. Поливать томаты лучше в утренние часы, а в периоды затяжных дождей не поливать вообще. Чтобы вода не задерживалась у корней, нужно периодически разрыхлить землю особенно в сырую погоду.

Регулярно проводить «очистительную» процедуру удаления половины зеленой массы на каждом кусте, особенно это касается высокорослых сортов томатов. Нужно обрезать пасынки, листья первой плодовой кисти, некрасивые и неспелые плоды.

Чтобы защитить помидоры от дождей и туманов, в августе в открытом грунте над помидорами желательно сделать навес.

Народные способы борьбы с фитофторой

Листья помидоры опрыскивают молочной сывороткой. Для этого молочную сыворотку разводят в равных пропорциях с водой, обрабатывать можно каждый день.

Для этого молочную сыворотку разводят в равных пропорциях с водой, обрабатывать можно каждый день. Настой чеснока с марганцовкой . Готовится настой следующим образом – 100 г чеснока заливают одним стаканом воды и настаивают в течение суток. Раствор процеживают, доводят объем до 10 литров водой, добавляют 1 г марганцовки. Обрабатывать таким раствором можно каждые 10 дней.

. Готовится настой следующим образом – 100 г чеснока заливают одним стаканом воды и настаивают в течение суток. Раствор процеживают, доводят объем до 10 литров водой, добавляют 1 г марганцовки. Обрабатывать таким раствором можно каждые 10 дней. Посыпать золой междурядья помидоров через неделю после посадки. Затем повторять процедуру при завязывании плодов.

междурядья помидоров через неделю после посадки. Затем повторять процедуру при завязывании плодов. Опрыскивание раствором молока с йодом . Один литр обезжиренного молока разводят в 10 литрах воды, прибавляют 15 капель йода, опрыскивают растения каждые две недели.

. Один литр обезжиренного молока разводят в 10 литрах воды, прибавляют 15 капель йода, опрыскивают растения каждые две недели. Дрожжи могут спасти помидоры от фитофторы, если обработать ими на начальном этапе болезни. 100 граммов дрожжей разводят в 10 литрах воды и обрабатывают томаты как только появились первые признаки фитофторы.

могут спасти помидоры от фитофторы, если обработать ими на начальном этапе болезни. 100 граммов дрожжей разводят в 10 литрах воды и обрабатывают томаты как только появились первые признаки фитофторы. Обычная поваренная соль также поможет в борьбе с фитофторой. Для этого один стакан соли развести в 10 литрах воды. Опрыскивать еще зеленые плоды помидоров один раз в месяц.

также поможет в борьбе с фитофторой. Для этого один стакан соли развести в 10 литрах воды. Опрыскивать еще зеленые плоды помидоров один раз в месяц. Раствором навоза обрабатывают не только томаты, но и баклажаны , картофель. Для этого пол кило гноя нужно развести в ведре воды, и полученным настоем опрыскивать растения.

обрабатывают не только томаты, но и баклажаны , картофель. Для этого пол кило гноя нужно развести в ведре воды, и полученным настоем опрыскивать растения. Опрыскивать томаты водой, разведенной с кефиром или простоквашей , в соотношении один к десяти. Таким натуральным раствором можно возделывать растения ежедневно.

, в соотношении один к десяти. Таким натуральным раствором можно возделывать растения ежедневно. Если фитофтора на помидорах только началась, бороться с ним можно опрыскиванием раствором йода. 10 мл 5% йода растворяют в 10 л воды и опрыскивают этим раствором растения с интервалом в 3 дня.

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