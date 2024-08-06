Музеї Франції зазнали кібератаки: чого вимагали хакери

Музеї Франції у ніч проти 4 серпня 2024 року зазнали кібератаки. Директор з інформаційних систем сайту Grand Palais помітив незвичайну активність у комп’ютерних системах.

Про це пише leParisien.

Зазначається, що зловмисники вимагали викуп у криптовалютах. Вони застосовували відому стратегію подвійного шантажу: спочатку продають жертві ключ до розшифровки даних, ключ до повторного доступу, а згодом тягнуть другий важіль — погрожують опублікувати виведені дані або перепродати їх тому, хто запропонує найвищу ціну.

За дорученням бригади з боротьби з кіберзлочинністю (BL2C) відкрито розслідування за фактом "атаки на автоматизовану систему обробки даних, вимагання організованою групою та злочинним угрупованням з метою вчинення злочину або правопорушення, за яке передбачено п’ять років позбавлення волі".

Водночас цей інцидент не впливає на інформаційні системи, залучені до проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, ГУР України провело одну з наймасштабніших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії.

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