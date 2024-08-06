Росіяни вдарили "Іскандером" по Харкову: перші подробиці про наслідки

Зранку 6 серпня окупаційна армія Російської Федерації вдарила по Харкову ракетою "Іскандер". Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна", - повідомив керівник ОВА.

Раніше він також наголошував, що гостру реакцію на стрес отримали двоє харків'ян. Втім, з його слів, під завалами можуть перебувати люди.

Як повідомлялося, зранку в Харкові стався вибух. РФ вдарила ракетою в центр міста. Внаслідок ракетного удару по центру міста постраждала будівля поліклініки.

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