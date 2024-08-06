Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Регіон атакували дрони.
У вівторок, 6 серпня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В регіоні спрацювали сили ППО.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі під час відбиття повітряної атаки РФ наші ППО збили три БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.
З його слів, наразі інформації щодо пошкоджень критичної інфраструктури та постраждалих серед цивільного населення не надходило.
Як повідомлялося, вночі 6 серпня російські ракети і безпілотники атакували Київську область. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків, які завдали пошкоджень. Минулося без потерпілих.
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