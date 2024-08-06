Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Регіон атакували дрони.

У вівторок, 6 серпня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В регіоні спрацювали сили ППО. 

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час відбиття повітряної атаки РФ наші ППО збили три БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

З його слів, наразі інформації щодо пошкоджень критичної інфраструктури та постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Як повідомлялося, вночі 6 серпня російські ракети і безпілотники атакували Київську область. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків, які завдали пошкоджень. Минулося без потерпілих.

Читайте також: 

Серйозний результат! Зеленський про збиті "Шахеди" та потребу в ППО

Серйозний результат! Зеленський про збиті "Шахеди" та потребу в ППО

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація