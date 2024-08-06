Окупанти просунулися далі на Донеччині: деталі від ISW

На Торецькому напрямку фіксується тактичне просування армії РФ.
Російські окупаційні війська продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру на Донеччині. Загарбники здійснили значне тактичне просування на Торецькому напрямку.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Опубліковані 5 серпня геолокаційні кадри показують, що війська РФ просунулися до вулиці Космонавтів у центрі Дружби. Окрім того, геолокація за 4 серпня показує, що росіяни просунулися на захід через вулицю Шкільну та через вулицю Центральну в західній околиці Північного. Своєю чергою, російські блогери стверджували, що окупанти також просувалися в межах центрального Північного.
Російські "воєнкори" інформували, мовляв, путінські війська просуваються в межах Залізного та біля підстанції "Центральна" на захід від Залізного, а також намагаються обійти завод "Фенол" у центрі Нью-Йорка. Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили про російські наземні атаки біля самого Торецька та поблизу Нью-Йорка, Залізного та Північного 5 серпня.
Російські джерела стверджують, що війська РФ нібито продовжують покращувати свої позиції у східній частині Часового Яру та вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорку. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.
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