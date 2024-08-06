Іран готується до війни з Ізраїлем і просить допомоги у Москви - NYT

Іран, ймовірно, почав підготовку до війни проти Ізраїлю та запросив у Москви сучасні системи протиповітряної оборони.

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Про це повідомляє The New York Times.

Двоє чиновників з Ірану, які ознайомлені з військовим плануванням, повідомили журналістам, що Тегеран звернувся до Москви з проханням надати радари та засоби ППО.

Видання нагадує, що 5 серпня колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану, де провів зустріч з президентом країни Масудом Пезешкіаном, а також командувачем іранських збройних сил, бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю.

Пезешкіан під час зустрічі з Шойгу заявив, що Іран налаштований поглиблювати відносини з Росією як зі стратегічним партнером.

"Росія є однією з країн, які підтримали іранський народ у важкі часи", - заявив новий президент країни.

Пезешкіан заявив, що "злочинні дії" Ізраїлю у Секторі Газа та ліквідація лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня "є наочними прикладами порушення всіх міжнародних законів і правил".

"Спільні позиції Ірану і Росії "у просуванні багатополярного світу, безумовно, призведуть до більшої глобальної безпеки і миру", - сказав президент Ірану.

В свою чергу Шойгу заявив, що Кремль готовий "до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада закликала своїх громадян утриматись від поїздок до Ізраїлю.

Крім того, ми також інформували, що Блінкен назвав, коли Іран і "Хезболла" можуть напасти на Ізраїль.

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