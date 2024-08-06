Авіабазу США в Іраку атакували російськими ракетами - Reuters

В результаті атаки 5 американських військових отримали поранення.
В Іраку було завдано ракетного удару по авіабазі, на якій розташовані військові США та інших країн.
Про це повідомляє Reuters.
Джерела видання в іракських силах безпеки повідомили, що авіабазу Айн аль-Асад атакували ракетами "Катюша".
Джерела у силових структурах Іраку заявили, що дві ракети впали на території авіабази.
Щонайменше 5 американських військових зазнали поранень внаслідок атаки, один з яких зазнав серйозних травм.
"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", - сказав один з американських чиновників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії.
Крім того, ми також інформували, що Блінкен назвав, коли Іран і "Хезболла" можуть напасти на Ізраїль.
Читайте також: