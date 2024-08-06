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Авіабазу США в Іраку атакували російськими ракетами - Reuters

Авіабазу США в Іраку атакували російськими ракетами - Reuters

У Іраку атакували базу США / Фото: Associated Press

В результаті атаки 5 американських військових отримали поранення.

В Іраку було завдано ракетного удару по авіабазі, на якій розташовані військові США та інших країн.

Про це повідомляє Reuters.

Джерела видання в іракських силах безпеки повідомили, що авіабазу Айн аль-Асад атакували ракетами "Катюша".

Джерела у силових структурах Іраку заявили, що дві ракети впали на території авіабази.

Щонайменше 5 американських військових зазнали поранень внаслідок атаки, один з яких зазнав серйозних травм.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", - сказав один з американських чиновників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії.

Крім того, ми також інформували, що Блінкен назвав, коли Іран і "Хезболла" можуть напасти на Ізраїль.

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