Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні — ISW

Бажання Росії передати зброю єменським хуситам для проведення терористичної діяльності свідчить про те, що російський диктатор Путін хоче змусити Захід зменшити підтримку України, а також демонструє залежність Кремля від Ірану у сфері високоточної зброї і компонентів.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Низка ЗМІ раніше повідомляла про те, що Кремль планував передати хуситам ракети для атак на торгівельні судна у Червоному морі, але відмовився від цієї ідеї після дипломатичного тиску.

"Повідомлений план Росії підкреслює її зростаюче військове партнерство з Іраном і свідчить про те, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом і впливати на процес прийняття рішень на Заході", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що можливим вирішальним фактором у відмові від цієї ідеї стала позиція Саудівської Аравії, яка вже довгий час воює проти хуситів.

Американські офіційні особи повідомили, що у Москві розглядали військову допомогу хуситам як відповідь на зняття низки обмежень для України на використання західної зброї у протистоянні з російськими агресорами.

Експерти ISW нагадують, що Путін заявив 6 червня, що РФ надасть невизначеним суб'єктам можливості для завдання ударів по Заходу на великій відстані як "симетричну відповідь" на зняття деяких з цих обмежень.

На думку аналітиків такі дії Росії вказують на бажання Кремля показати шляхи можливої подальшої ескалації протистояння з країнами Заходу та змусити їх самоусунутись від підтримки України.

"Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль і міжнародне судноплавство, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і зростаючої залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів. Поглиблення партнерства Росії з Іраном, ймовірно, спонукатиме Росію розглянути можливість підтримки інших іранських маріонеток і використання цих груп у непрямих спробах погрожувати Заходу ескалацією. Зростаюча готовність Росії використовувати Іран і його маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом зруйнує російські спроби представити російську зовнішню політику на Близькому Сході як збалансовану і може ще більше ускладнити російські відносини з країнами, стурбованими російсько-іранським співробітництвом", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планувала почати постачання зброї єменським хуситам для терористичної діяльності, але відмовилась під тиском США та Саудівської Аравії.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран і КНДР надають Росії летальну допомогу для війни в Україні.

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