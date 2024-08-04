Загарбники хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України — ЦНС

Російські загарбники планують збільшити масштаби незаконного вивозу зерна з окупованих територій України через порти у Маріуполі та Бердянську.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що росіяни планують наростити кількість вивозу з тимчасово окупованих територій сільгосппродукції та інших товарів. Зокрема йдеться про металолом, під котрим мається на увазі ще не до кінця вивезене устаткування із захоплених українських металургійних підприємств.

"За час жнив 2024 року на тимчасово окупованій Херсонщині вже зібрали понад 1,3 млн тонн зернових і зернобобових культур. Більшу частину зібраного ворог планує відправити за межі ТОТ України", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що від початку року і до липня окупанти організували понад 15 таких "рейсів" з українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях загарбники намагаються залучити до війська місцеве населення.

Крім того, ми раніше інформували, що партизани влаштували диверсію в Маріуполі.

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