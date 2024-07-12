В Кремлі не відкидають жодних домовленостей.

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вкотре зробили заяву про "зернову угоду". Нібито, ймовірність відновлення є.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Кремль не відкидає жодних домовленостей. Зокрема, подовження зернової угоди", - заявив представник кремлівського "фюрера".

Втім, висловився Пєсков, будь-які домовленості "мають бути комплексними". Інших деталей він не повідомив.

Як повідомлялося, в Росії заявили, що не братимуть участі у новому Саміті миру. Мовляв, через "ультимативну" риторику цього заходу. В Москві кажуть, нібито вона нібито ігнорує "інші ініціативи вирішення російсько-українського конфлікту".

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