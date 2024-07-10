У НАТО дали сумний прогноз щодо війни в Україні

Розпочата Росією війна в Україні може тривати ще кілька років. Адже Москва "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки щонайменше три-чотири роки.

Про це заявив один високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, війна в Україні "потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", а тому члени Альянсу мають бути готові підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

"Зрештою, ми всі маємо бути готові підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", - наголосив посадовець Альянсу.

Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, він зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для економіки країни-агресорки. Втім, наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що холодна війна повертається. Причина цього - амбіції кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

Читайте також:

Росіяни подавали на фуршеті в ООН котлету по-київськи в день вбивства десятків українців