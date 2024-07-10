Зеленський зробив заяву про Путіна, Байдена і Трампа

Український лідер назвав кремлівського "фюрера" "дрібним лідером".
Президент-диктатор РФ Володимир Путін однаково ненавидітиме будь-якого президента Сполучених Штатів Америки - незалежно від того, хто виграє вибори у листопаді.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час виступу Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, пише Zn.ua.
"Путін не любить Америку. І ненавидить Україну. Бо він ненавидить демократію. Байден та Трамп дуже різні, але вони виступають за демократію. Тому мені здається, що Путін ненавидітиме їх обох", - відповів Зеленський на запитання про те, як "фюрер" ставиться до Трампа і Байдена.
Український президент наголосив, що західним політикам не варто зважати на ставлення Путіна, бо економіка США у понад десять разів переважає російську. Відтак думка очільника Кремля не є вагомою.
"Путіна не можна назвати "великим лідером". Він дрібний. Справді маленький. Але, коли ми починаємо його боятися, він "стає більшим". І це помилка всього Заходу", - зауважив український лідер.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу в Інституті Рональда Рейгана закликав надати Україні можливість знищувати російську авіацію на її території, щоб захистити країну від постійних бомбардувань керованими авіаційними бомбами.