Зеленський зробив заяву про Путіна, Байдена і Трампа

Президент-диктатор РФ Володимир Путін однаково ненавидітиме будь-якого президента Сполучених Штатів Америки - незалежно від того, хто виграє вибори у листопаді.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час виступу Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, пише Zn.ua.

"Путін не любить Америку. І ненавидить Україну. Бо він ненавидить демократію. Байден та Трамп дуже різні, але вони виступають за демократію. Тому мені здається, що Путін ненавидітиме їх обох", - відповів Зеленський на запитання про те, як "фюрер" ставиться до Трампа і Байдена.

Український президент наголосив, що західним політикам не варто зважати на ставлення Путіна, бо економіка США у понад десять разів переважає російську. Відтак думка очільника Кремля не є вагомою.

"Путіна не можна назвати "великим лідером". Він дрібний. Справді маленький. Але, коли ми починаємо його боятися, він "стає більшим". І це помилка всього Заходу", - зауважив український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу в Інституті Рональда Рейгана закликав надати Україні можливість знищувати російську авіацію на її території, щоб захистити країну від постійних бомбардувань керованими авіаційними бомбами.

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