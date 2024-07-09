Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар ракетою по лікарні "Охматдит": в Путіна зробили заяву

Дата публікації
Перегляди
927
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Удар ракетою по лікарні "Охматдит": в Путіна зробили заяву

Наслідки "прильоту" ракети в "Охматдит" 8 липня. / Фото: Associated Press

Доповнюється

В адміністрації президент-диктатора РФ Володимира Путіна цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні. 

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи "приліт" в "Охматдит" в Києві.

Прессекретар "фюрера" нахабно заявив, що нібито РФ під час "спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах". З його слів, "йдеться про падіння антиракети".

Пєсков наголосив, мовляв, Кремль відкидає звинувачення в ударах по цивільних об'єктах в Україні. Нібито російські війска такують лише військові об'єкти. 

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено  уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Правоохоронці вважають, що російська ракета влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні. Адже перед самим заходом на ціль Х-101 робить запрограмовану "гірку" для збільшення кута атаки - саме це видно на відео, що поширилося у Мережі. 

Удар Росії по "Охматдиту": що відбувається на місці атаки

Удар Росії по "Охматдиту": що відбувається на місці атаки

 

 
 

Повʼязані теми:

Наступна публікація