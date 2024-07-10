День ангела 10 липня: кого та як вітати з іменинами

10 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 10 липня

10 липня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Антона, Георгія, Данила, Леонтія, Нестора, Петра, Степана.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві сміливий, справедливий. В дорослому віці дуже любить отримувати від жінок увагу.

Антон — давньоримське походження, перекладається як "вступати в бій". В дитинстві наївний, дещо сором'язливий. В дорослому віці стає не емоційним, нерішучим.

Георгій — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "землероб". В дитинстві веселий, спокійний. В дорослому віці стає романтичним, часто має стабільну роботу.

Данило — давньоєврейське походження, означає "суддя мій Бог". В дитинстві спокійний і ласкавий. В дорослому віці стає неквапливим, бачить позитив в будь-якій ситуації.

Леонтій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "левиний". В дитинстві відповідальний, має сильний дух. В дорослому віці стає акуратним, серйозним.

Нестор — давньогрецьке походження, тлумачиться як "повернувшись додому". В дитинстві впертий. В дорослому віці вміє відстоювати свою думку, авантюрист.

Петро — має давньогрецьке коріння, означає "скеля". В дитинстві мужній, любить приховувати емоції. В дорослому віці стає непоганим організатором, марнославним.

Степан — давньогрецьке ім'я, перекладається як "вінець". В дитинстві скритний, спокійний. В дорослому віці стає життєрадісним, його дуже важко розлютити.

День ангела 10 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене щастям, радістю і любов'ю. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів і приносить у твоє життя тільки світло і тепло.

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З днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і безмежної радості. Нехай твій ангел завжди буде поруч, направляючи тебе на вірний шлях і захищаючи від усіх неприємностей.

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З днем ангела тебе! Нехай цей особливий день принесе тобі багато радості і тепла. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, допомагаючи і підтримуючи тебе у всіх життєвих ситуаціях.

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене яскравими моментами, незабутніми враженнями і справжнім щастям. Нехай твій ангел завжди оберігає тебе і направляє на шлях доброти і гармонії.

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З днем ангела тебе! Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров'я і незгасаючого оптимізму. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі віру у власні сили і допомагаючи здійснювати всі мрії.

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