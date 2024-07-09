В уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими

Заплановано, що на деяких енергооб'єктах закінчать ремонтні роботи.

Наразі ситуація з електроенергією в України залишається надзвичайно складною. Втім, тривалість відключень світла може зменшитися вже від 20 чисел липня.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Очільник Кабміну наголосив, що через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають.

"Водночас у 20 числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли, що в країні тимчасово змінять графіки відключень світла від 9 до 24 липня. Планувалося, що кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго.

Втім, напередодні стало відомо "Укренерго" скасувало графік "послаблень". Проведення вимірювань були скасовані через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

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