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В Україні змінять графіки: де і коли не будуть відключати світло

В Україні змінять графіки: де і коли не будуть відключати світло

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Виміри проводять взимку та влітку.

В Україні від 9 до 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго. 

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку взимку та влітку, дають можливість більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", - йдеться у повідомленні. 

Коли в області не буде обмежень:

  • 9 липня: Дніпропетровська область;
  • 10 липня: м. Київ;
  • 11 липня: Київська, Хмельницька області;
  • 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
  • 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
  • 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
  • 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
  • 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
  • 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Зазначається, що завдяки таким вимірам можна побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

"Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств. Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами", - наголосили у компанії. 

У НЕК зауважують, що у випадку повторення масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.

Як повідомлялося, в Україні скасують відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться про міста і села, що на прифронтових територіях. 

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