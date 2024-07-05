В Україні змінять графіки: де і коли не будуть відключати світло

Виміри проводять взимку та влітку.
В Україні від 9 до 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
"Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку взимку та влітку, дають можливість більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", - йдеться у повідомленні.
Коли в області не буде обмежень:
- 9 липня: Дніпропетровська область;
- 10 липня: м. Київ;
- 11 липня: Київська, Хмельницька області;
- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
Зазначається, що завдяки таким вимірам можна побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.
"Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств. Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами", - наголосили у компанії.
У НЕК зауважують, що у випадку повторення масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.
Як повідомлялося, в Україні скасують відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться про міста і села, що на прифронтових територіях.
Читайте також:
- Тривалі відключення світла, опалення не для всіх та нові тарифи: що чекає на українців взимку 2025
- Масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі: чому Україна не здатна захистити важливі об'єкти
- Відключення світла: квартири вище 9 поверху можуть залишитись без опалення – експерт