Ігнат прокоментував чутки про знищення систем Patriot

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував чутки про нібито знищення окупаційними військами Росії кількох американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, історія з ураженням кількох пускових Patriot спершу на південному, потім на східному напрямку набула неабиякого розголосу.

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"Ніхто не розбирається, що таке зенітний ракетний комплекс, чи зенітний ракетний дивізіон, як підрозділ… Все, знищили "Patriot"… зрада! Але той самий підрозділ, наступного дня уже працював по російських літаках. Така історія", - написав він.

Напередодні нардепка Мар'яна Безугла накинулася з критикою на командування Повітряних сил.

Безугла заявила, що Україна втратила два Patriot внаслідок ударів РФ.

"Перший Patriot було знищено, бо його не переміщували взагалі, хоча це описано в будь-якому військовому підручнику. Після цього другий Patriot було знищено, бо його переміщували рідко і не маскували, і це вже після знищення першого; місцеве населення знало, де він, і ніяких заходів не проводилося", – стверджує нардепка.

Нагадаємо, аналітики попередили про загрозу наступу РФ на ще одному напрямку.

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