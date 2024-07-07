Аналітики попередили про загрозу наступу РФ на ще одному напрямку

У Сумській області спостерігається активне використання росіянами диверсійно-розвідувальних груп. Українським захисникам вдаєтья своєчасно їх виявити.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зокрема, російський мілблогер заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи увійшли до Олександрівки та Попівки Сумської області і що українські сили більше не присутні в двох населених пунктах. Мілблогер зазначив, що російські війська ще не почали наступальних операцій у цьому районі.

"Російська диверсійно-розвідувальна діяльність, ймовірно, спрямована на те, щоб залучити та закріпити українські сили на ширшому фронті в зоні міжнародного кордону, хоча ця діяльність може передвіщати майбутні наступальні операції Росії", - вважають експерти.

Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від міста Харкова для підготовки до нових наступальних дій.

"Російські війська могли б розпочати наступальні дії з цього району на південь у напрямку Золочева та Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від міжнародного кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси Р-45. Нещодавня російська диверсійна та розвідувальна діяльність мала місце в обох напрямках і, ймовірно, спрямована на підтримку зусиль Росії створити оперативну неоднозначність у цьому районі", - додали експерти.

Раніше стало відомо, що спроба російського наступу в Сумській області може розпочатися із ворожих авіанальотів, однак формальних ознак його підготовки наразі не спостерігається.

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