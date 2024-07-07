Скільки загарбників знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Окупанти стрімко втрачають живу силу на фронті.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 липня склали 550 990 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1150 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 550990 (+1150) осіб
- танків ‒ 8155 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16)
- артилерійських систем – 14937 (+40)
- РСЗВ – 1115
- засоби ППО ‒ 879 (+1)
- літаків – 360
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53)
- крилаті ракети ‒ 2352 (+1)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50)
- спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)
Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни поклали 5 тисяч своїх військових заради захоплення Кварталу в Часовому Ярі.
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