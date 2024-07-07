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Скільки загарбників знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Скільки загарбників знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти стрімко втрачають живу силу на фронті.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 липня склали 550 990 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1150 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 550990 (+1150) осіб 
  • танків ‒ 8155 (+2) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 15645 (+16) 
  • артилерійських систем –  14937 (+40) 
  • РСЗВ – 1115 
  • засоби ППО ‒ 879 (+1) 
  • літаків – 360 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11862 (+53)
  • крилаті ракети ‒ 2352 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50)
  • спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни поклали 5 тисяч своїх військових заради захоплення Кварталу в Часовому Ярі.

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