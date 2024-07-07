Скільки загарбників знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 липня склали 550 990 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1150 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 550990 (+1150) осіб

танків ‒ 8155 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16)

артилерійських систем – 14937 (+40)

РСЗВ – 1115

засоби ППО ‒ 879 (+1)

літаків – 360

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53)

крилаті ракети ‒ 2352 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50)

спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни поклали 5 тисяч своїх військових заради захоплення Кварталу в Часовому Ярі.

Втрати росіян вражають! Дані від Генштабу за 15 травня

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