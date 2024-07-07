ЗСУ відкидають росіян у Глибокому - DeepState

Окупанти намагаються розширити лінію фронта.
Росіяни просунулися біля низки населених пунктів Донецької області.
Про це йдеться у новому огляді DeepState.
Натомість українські сили мають успіх у Глибокому на Харківщині. Там Сили оборони відкидають загарбників.
"Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки", - йдеться у повідомленні.
Раніше аналітики повідомили, що окупанти просунулися у Вовчанську. Більше про це читайте у новині.
Напередодні Збройні сили України відбили позиції біля Липців у Харківській області та контратакували.
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