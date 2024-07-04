Україна формує нові бригади, але є проблеми зі зброєю - ISW

ЗСУ не мають часу, щоб чекати на західну допомогу.

Україна розв'язує свої кадрові проблеми та формує нові бригади, але запізнілі і недостатні постачання західного озброєння, швидше за все, не дозволять оснастити всі ці нові бригади.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Своєчасна і належна західна безпекова допомога продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли і в якому масштабі українські сили зможуть перехопити ініціативу на полі бою і здійснити операційно значущі контрнаступальні операції в майбутньому", — йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що президент України Володимир Зеленський 3 липня в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив, що українські війська мають кращі позиції з погляду живої сили, ніж кілька місяців тому, і що здатність України здійснити майбутню контрнаступальну операцію залежить від оснащення бригад важкою технікою, такою як бойові механізовані машини, бронетранспортери, танки і важка артилерія.

Аналітики пояснили, що Україна не має часу і гнучкості, щоб чекати на західну безпекову допомогу для оснащення нових підрозділів.

Крім того, за даними експертів ISW, російські війська намагаються змусити Україну виділити особовий склад і матеріально-технічні засоби для поточних оборонних операцій і не дати Україні накопичити вирішальну кількість особового складу і ресурсів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна та її західні партнери, Європа та США, можуть мати різне уявлення щодо того, що таке перемога у війні.

На думку Зеленського, те що західні партнери почали допомагати Україні на початку повномасштабного вторгнення та не допустили повної окупації України і є для них перемогою.

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