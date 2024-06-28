Еліти в РФ почали готуватися до війни з НАТО — Foreign Affairs

Близькі до президента Росії люди кажуть, що він бачить вторгнення в Україну лише як один із фронтів конфлікту із Заходом.

У російських еліт минув перший шок від розв’язаної Путіним у лютому 2024 року війни в Україні, тепер вони готуються до того, що господар Кремля продовжить конфронтацію із Заходом, здійснивши агресію щодо однієї з держав НАТО.

Про це пише російський журналіст та військовий аналітик Михайло Зигар у виданні Foreign Affairs.

Як змінилося ставлення еліт РФ до війни

Автор публікації нагадав, як змінювалося ставлення російських еліт до війни, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін в Україні. За його словами, відразу після повномасштабного вторгнення олігархи перебували в шоковому стані через запроваджені Заходом санкції та заборону на поїздки, багато хто вважав війну в Україні катастрофічною помилкою.

“Росія, яку ми дуже любимо, потрапила в руки ідіотів”, — цитує автор фразу Романа Троценка, колишнього керівника найбільшої суднобудівної компанії РФ, яку він сказав іншому бізнесмену під час телефонної розмови.

За спостереженням Михайла Зигаря, наприкінці 2023 року еліти почали схвалювати війну. Більше музикантів почали їздити з концертами на окуповані території. У жовтні власник найбільшого в Росії приватного банку Михайло Фрідман повернувся до Москви з Лондона, вирішивши, що життя на Заході під санкціями нестерпне, а ситуація в Росії порівняно комфортна.

“Російські еліти навчилися перестати турбуватися про конфлікт. Вони дійшли висновку, що вторгнення, навіть якщо вони його не підтримують, є стерпним фактом життя. У результаті шанси на те, що вони можуть оскаржити рішення Кремля, які завжди були незначними, повністю зникли. І замість того, щоб дискутувати, чи підтримувати Путіна, російські еліти зараз обговорюють інше питання: чим може закінчитися війна”, - пише автор.

Путін не зупиниться в Україні

Михайло Зигар стверджує, що в середовищі російських еліт існують різні думки щодо завершення війни.

“Деякі вважають, що велика перемога на полі бою дозволить Путіну заявити про часткову перемогу і, отже, призупинити війну. Інші вважають, що Путін не зупиниться, поки не дійде аж до Києва. Дехто впевнений, що для Путіна справді важлива конфронтація із Заходом, а не перемога в Україні, і що таким чином він нападе на іншу державу в Європі, незалежно від того, що станеться з поточним конфліктом. Але кілька песимістів стверджують, що передумова самого запитання є неправильною. На їхню думку, війна відповідає політичним інтересам Путіна, тому він буде воювати, поки живий”, - зазначив автор.

Як наголосив Михайло Зигар, теперішня війна для Путіна — це не тільки і навіть здебільшого не про Україну.

“Близькі до президента Росії люди кажуть, що він бачить вторгнення в Україну лише як один із фронтів конфлікту із Заходом. Це означає, що успіху Росії на полі бою може бути недостатньо, щоб догодити Путіну. Щоб перемогти своїх справжніх ворогів у Брюсселі та Вашингтоні, Путін може відчути, що йому потрібно атакувати члена НАТО”, - пише аналітик.

Російські еліти, за словами журналіста, найімовірнішою мішенню вважають Естонію або Латвію. Обидві балтійські країни мають велику кількість російської меншини, тож Москва піде за знайомим сценарієм.

По-перше, співробітники Федеральної служби безпеки Росії змусять російськомовних громадян однієї з двох країн заявити, що вони зазнають утисків з боку "неонацистського" уряду та потребують допомоги Кремля.

У відповідь російські війська перетнуть кордон і візьмуть під контроль муніципалітети в східній частині будь-якої держави, такі як переважно російськомовне естонське місто Нарва.

Це територіальне захоплення кине серйозний виклик НАТО, альянсу, заснованому на принципі, згідно з яким напад на одного з його членів, яким би малим він не був, є нападом на всіх. Взявши Нарву, Путін перевірив би, чи дійсно блок готовий ризикувати третьою світовою війною через кілька квадратних миль на російському кордоні.

Чи буде відповідь НАТО?

Як зауважив Михайло Зигар, раніше російська еліта не мала бажання ризикувати ядерним конфліктом. Але зараз багато з них переконані, що НАТО не наважиться відповісти.

“Вони бачать Захід втомленим і розділеним, а тому набагато менш зацікавленим у боротьбі з Росією. Вони вважають президента США Джо Байдена та європейських лідерів слабкими. У цьому контексті вони вважають, що НАТО не згуртується одностайно, щоб захистити атаковану країну. Натомість російські еліти вірять, що НАТО буде охоплено такою кількістю паніки та хаосу, що Альянс мало що зробить і знищить довіру до західних урядів”, - підсумував автор.

До перемовин – не готовий! В НАТО прокоментували заяви Путіна

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія готується до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

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