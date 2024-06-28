Безугла шокувала заявою про “списання” генерала Содоля з армії

Народна депутатка України Марʼяна Безугла написала у соцмережах, що генерала Юрія Содоля хочуть “списати” зі служби за “станом здоровʼя”.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Кругова генеральська порука: за моєю інформацією, командувач медичних сил генерал Казмірчук з дозволу головнокомандувача ЗСУ Сирського влаштував генералів Содоля і Галушкіна (друг Содоля під його керівництвом, який провалив підготовку Харківщини перед вторгненням) в одну палату у військовому госпіталі в Дніпрі, щоб швидко списати їх за станом здоров'я («по больнічкє»)”, — написала нардепка.

Нагадаємо, днями в “Азові” бойового генерала Юрія Содоля звинуватили у великих втратах територій та особового складу. Заява начальника штабу бригади “Азов” Національної гвардії “Тавра” Богдана Кротевича викликала резонанс у суспільстві. Після чого президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Однак у суспільстві вимагають не просто звільнення і переведення на іншу посаду, а належного розслідування та покарання. Детальніше — за посиланням.

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