Нова трагедія у Києві: в метро знову впала людина на колії

Знову під колесами потяга метро! У Києві на станції метро “Золоті ворота” людина впала на колію. В результаті зелена гілка зупинилася, зокрема не працювали станції “Печерська” та “Золоті ворота”. Швидка та ДСНС оперативно прибули на місце події. Страшні кадри трагедії потрапили до Мережі.

Всі деталі інциденту розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Знову під колесами потяга метро

В столиці вдруге за добу під потяг метро впала людина. У Києві зранку 28 червня пасажирка опинилася на коліях на станції метро “Золоті ворота”. Рух поїздів припинили по всій зеленій гілці. Очевидці повідомляють, що з-під поїзда було видно руку.

У КМДА уточнили, що зачинили на вхід станції “Золоті ворота”, “Палац спорту” та пересадковий вузол “Золоті ворота”—“Театральна”. Рух поїздів на зеленій гілці наразі організований від станції “Червоний хутір” до “Кловської” та від “Сирця до “Лук’янівської”.

“"Зелена" лінія метро: станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів. На станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської"”, — йдеться у повідомленні КМДА.

На місце події викликали медиків і правоохоронців. Місцеві Telegram-канали писали, що під потягом опинилася дитина. Проте у поліції уточнили виданню hromadske, що насправді це жінка, попередньо, 50 років. Пізніше у ДСНС також підтвердили, що під потяг метро впала жінка, вона, на жаль, загинула. Її затисло під першим вагоном потяга на станції “Золоті Ворота”.Рятувальники деблокували тіло з-під вагона. Обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

Схожі випадки

Схожий випадок стався напередодні, 27 червня. На станції “Університет” чоловік опинився під першим вагоном потяга із затиснутими ногами. У ЗМІ повідомляли, що це була спроба самогубства, однак офіційного підтвердження від правоохоронців не було.

Інформацію про потрапляння пасажира під потяг підтвердили у КМДА. Також на вхід зачиняли кілька станцій.

Згодом у пабліках повідомили, що пасажирів попросили залишити станцію “Університет”. У цей момент до верхнього вестибюлю станції прибула карета “швидкої”. У ДСНС повідомили про деталі трагічного інциденту.

Пізніше у ДСНС повідомили, що потерпілого деблоковано з-під вагону метро. В шоковому стані, але, на щастя, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої. Також у ДСНС зазначили, що рух поїздів на лінії організовано від станції “Академмістечко” до станції “Шулявська” та від станції “Хрещатик” до станції “Лісова”. Пізніше у КМДА повідомили інформацію про зміну у русі червоною гілкою столичного метро.

Нагадаємо, що 13 червня на станції метро “Контрактова площа” жінка також впала під потяг. За словами правоохоронців, 39-річна мешканка столиці, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію. У той час якраз прибував потяг.

Жінку оперативно намагалися витягнути з-під потяга. Всіх пасажирів евакуювали через кабіну машиніста.

Пізніше у поліції повідомили деталі трагічного інциденту.

Через трагедію станції “Поштова площа”, “Контрактова площа”, “Почайна” та “Тараса Шевченка” були зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів метрополітену на “синій” гілці був частково призупинено. Пізніше станції метрополітену запрацювали у звичному режимі, а курсування потягів відновилося.

Втратила руку

На жаль, жінці, яка 13 червня потрапила під поїзд на станції столичного метро “Контрактова площа”, ампутували праву руку. Про це в ефірі телеканалу “Київ 24” повідомив завідувач відділення політравми в Олександрівській лікарні Євген Баценко. За його словами, жінка була доставлена в медзаклад у тяжкому стані. Крім пошкодження руки, у неї також були травми голови та грудної клітини.

Мешканці столиці шоковані інцидентами в метро. Адже лише у червні таких випадків було вже кілька. Деякі запитують: це що, якийсь “флешмоб”? Однак поки що немає від правоохоронців інформації про точні причини всіх трагедій у метрополітені.

Вбивство на фунікулері у Києві

Нагадаємо, нещодавно українське суспільство сколихнула новина про трагедію на фунікулері. 16-річного юнака штовхнули на станції фунікулера у Києві, він налетів на скло, яке перерізало йому горло. Це одне з перших відео з місця трагедії, яке потрапило до Мережі.

Люди намагалися допомогти підлітку, а його друг відразу побіг до вахтера, щоб натиснути на червону кнопку. Вахтерка викликала поліцію, а інша дівчина – швидку. Один із друзів хлопця ліг на зловмисника, адже той “хотів втекти”. Інші намагалися затиснути пораненому артерію, щоб зупинити кров. Попри їхні старання, хлопець не вижив. Підозрюваного у вбивстві майже одразу затримали. Ним виявився Артем Косов — військовослужбовець, водій Управління Державної охорони України. Артема Косова звинувачують в умисному вбивстві. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до 15 років за гратами.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої в метро жінки, а також бажає якнайшвидшого відновлення тим, хто постраждав раніше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВА ТРАГЕДІЯ У КИЄВІ: в метро знову впала людина на колії! Кияни шоковані!

У метро Києва під потяг потрапила людина

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