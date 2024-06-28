Всі ТЕС ДТЕК будуть відновлені, питання в часі, — Салєєв

Спеціалісти ДТЕК цілодобово ведуть ремонтні роботи на зруйнованих росією ТЕС. Всі станції будуть відновлені, однак щодо деяких це займе багато часу.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

"Незважаючи на колосальні руйнування, відновлювальні роботи тривають 24/7. Після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, збитки через руйнування ТЕС становлять $350 млн і тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів — близько $100 млн.

"Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", — наголосив Салєєв.

Він додав, що зараз компанія по всьому світу шукає запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.

"З міркувань безпеки ми не говоримо зараз детально про відновлювальні роботи. Я думаю, це всі прекрасно розуміють. Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно", — підсумував Салєєв.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні ворогом понад 180 разів.