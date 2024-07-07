Команду Байдена звинуватили у підготовці питань для інтервʼю - AP

Надалі команда Байдена не збирається надсилати свої пропозиції щодо запитань.

Передвиборчий штаб президента Сполучених Штатів Джо Байдена звинуватили у в тому, що він надав списки схвалених питань двом радіоведучим, які брали інтервʼю одразу після невдалих дебатів.

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Про це заявили обидва радіоведучі, інформує AP.

Повідомляється, що інтервʼю були випущені на радіошоу для темношкірих у критичних штатах Вісконсін і Пенсільванія.

Радіоведучий Ерл Інгрем заявив, що перед інтервʼю з ним звʼязалися помічники Байдена та передали список із чотирьох запитань, які не обговорювалися.

"Вони дали мені точні запитання. Не було ніякого руху туди-сюди ", - розповів агентству Інгрем.

Джерела агентства повідомляють, що надалі команда Байдена не збирається надсилати свої пропозиції щодо запитань.

Видання пише, що ці інтервʼю були спрямовані на те, щоб відновити віру у те, що Байден здатен не тільки перемогти на виборах, але й керувати протягом наступних чотирьох років. Журналісти пишуть, оце відкриття викликало більше ще більше запитань, чи здатен Байден адекватно діяти у незапланованих ситуаціях.

У штабі Байдена заявили, що пропозиція запитань є звичайною практикою та їх ухвалення не є обов'язковою умовою для самих інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім працює над новою зустріччю Байдена із Зеленським.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден назвав дебати "поганим епізодом" і сказав, що його змусить зійти з перегонів.

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