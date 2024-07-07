На Сумщині пролунало 76 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (24 вибухи) та здійснив удар 2 FPV дронів (2 вибухи).

Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (7 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів), мінометів (8 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (2 вибухи), удари FPV дроном (2 вибухи).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (5 вибухів).

Білопільська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів), артобстріл (4 вибухи), удари FPV дронами (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили зі "Смерчів" по Покровську та Українську.

Крім того, ми раніше інформували, що у Павлограді вночі пролунали вибухи.

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