На Полтавщині пролунала серія вибухів — ЗМІ

Раніше у регіоні оголосили повітряну тривогу.
У ніч проти 6 липня на Полтавщині пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги через загрозу безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Суспільне Полтава.
У повідомленні вказується, що про вибухи повідомляють місцеві жителі.
"У Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 6 липня пролунала серія вибухів, після чого у місті частково зникло світло.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни майже всю ніч атакували "Шахедами" Київщину.
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