Нічна атака ворожих ударних дронів: де пролунали вибухи

Ворожі дрони вночі кружляли Україною.
Другу ніч поспіль ворожі ударні безпілотники не дають спокійно виспатися мешканцями України і кружляють нашою територію.
У частині областей через польоти дронів була оголошена тривога, за попередньою інформацією, працювала ППО і пролунали вибухи.
Зібрали для вас інформацію, де у ніч проти 5 липня 2024 року прозвучали вибухи:
- Чорноморськ (Одещина);
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Конотоп (Сyмщина);
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Житомирщинa;
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Черкащина;
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Kиївщина:
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Херсон;
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Кривий Ріг/р-н
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Чернiгівщина, Миколаївщина - за попередньою інформацією працювало ППО.
Нагадаємо, що раніше по всій території України оголошено повітряну тривогу через те, що злетів МіГ-31К.
Також на Київщині працюють сили ППО через ворожі дрони.
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