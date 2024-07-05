Нічна атака ворожих ударних дронів: де пролунали вибухи

Другу ніч поспіль ворожі ударні безпілотники не дають спокійно виспатися мешканцями України і кружляють нашою територію.

У частині областей через польоти дронів була оголошена тривога, за попередньою інформацією, працювала ППО і пролунали вибухи.

Зібрали для вас інформацію, де у ніч проти 5 липня 2024 року прозвучали вибухи:

Чорноморськ (Одещина);

Конотоп (Сyмщина);

Житомирщинa;

Черкащина;

Kиївщина:

Херсон;

Кривий Ріг/р-н

Чернiгівщина, Миколаївщина - за попередньою інформацією працювало ППО.

Нагадаємо, що раніше по всій території України оголошено повітряну тривогу через те, що злетів МіГ-31К.

Також на Київщині працюють сили ППО через ворожі дрони.

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