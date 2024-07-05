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Нічна атака ворожих ударних дронів: де пролунали вибухи

Нічна атака ворожих ударних дронів: де пролунали вибухи

Ворожі дрони вночі кружляли Україною.

Другу ніч поспіль ворожі ударні безпілотники не дають спокійно виспатися мешканцями України і кружляють нашою територію. 

У частині областей через польоти дронів була оголошена тривога, за попередньою інформацією, працювала ППО і пролунали вибухи. 

Зібрали для вас інформацію, де у ніч проти 5 липня 2024 року прозвучали вибухи: 

  • Чорноморськ (Одещина);

  •  Конотоп (Сyмщина);

  • Житомирщинa;

  • Черкащина;

  • Kиївщина:

  • Херсон;

  • Кривий Ріг/р-н

  • Чернiгівщина, Миколаївщина - за попередньою інформацією працювало ППО. 

Нагадаємо, що раніше по всій території України оголошено повітряну тривогу через те, що злетів МіГ-31К

Також на Київщині працюють сили ППО через ворожі дрони

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