Ворог атакував Україну ударними безпілотниками: деталі

Повітряна тривога в областях оголошена саме через це.

У ніч проти 5 липня 2024 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога через політ ворожих ударних безпілотників.

Повітряні Сили ЗСУ інформують про маршрут польоту ворожих дронів:

З північного сходу:

1. Через Чернігівщину - курсом на Київську область (напрямок Прип'яті)!

2. З півночі Київщини - курсом на Житомирську область!

3. Через Черкащину - курсом на Київську область (напрямок Білої Церкви)!

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З півдня:

1. Через Херсонщину - в напрямку Миколаївської/ Дніпропетровської областей!

2. Через Дніпропетровщину - в східному/північно-східному напрямку!

3.Через Миколаївщину - в західному напрямку!

Також нова група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Нагадаємо, що раніше по всій території України оголошено повітряну тривогу через те, що злетів МіГ-31К.

Також на Київщині працюють сили ППО через ворожі дрони.