Ворог атакував Україну ударними безпілотниками: деталі

Повітряна тривога в областях оголошена саме через це.
У ніч проти 5 липня 2024 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога через політ ворожих ударних безпілотників.
Повітряні Сили ЗСУ інформують про маршрут польоту ворожих дронів:
З північного сходу:
1. Через Чернігівщину - курсом на Київську область (напрямок Прип'яті)!
2. З півночі Київщини - курсом на Житомирську область!
3. Через Черкащину - курсом на Київську область (напрямок Білої Церкви)!
З півдня:
1. Через Херсонщину - в напрямку Миколаївської/ Дніпропетровської областей!
2. Через Дніпропетровщину - в східному/північно-східному напрямку!
3.Через Миколаївщину - в західному напрямку!
Також нова група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Нагадаємо, що раніше по всій території України оголошено повітряну тривогу через те, що злетів МіГ-31К.
Також на Київщині працюють сили ППО через ворожі дрони.