На Київщині працює ППО: названа причина

У повітряному просторі області зафіксований рух ворожих безпілотників.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформує Ковельська міська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Наразі зафіксовано БПЛА:
▪️Київщина→Житомирщина.
▪️Чернігівщина→Київщина.
▪️Сумщина→Чернігівщина.
▪️Полтавщина→Полтава.
▪️Сумщина→Полтавщина.
Напрямок може змінюватися.
Перебувайте в укриттях!
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