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На Київщині працює ППО: названа причина

На Київщині працює ППО: названа причина

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У повітряному просторі області зафіксований рух ворожих безпілотників.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Ковельська міська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.  

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Наразі зафіксовано БПЛА:

▪️Київщина→Житомирщина.

▪️Чернігівщина→Київщина.

▪️Сумщина→Чернігівщина.

▪️Полтавщина→Полтава.

▪️Сумщина→Полтавщина.

Напрямок може змінюватися.

Перебувайте в укриттях

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