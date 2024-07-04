На Київщині працює ППО: названа причина

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Ковельська міська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Наразі зафіксовано БПЛА:

▪️Київщина→Житомирщина.

▪️Чернігівщина→Київщина.

▪️Сумщина→Чернігівщина.

▪️Полтавщина→Полтава.

▪️Сумщина→Полтавщина.

Напрямок може змінюватися.

Перебувайте в укриттях!

Також читайте РФ поступово вичерпує запаси техніки на складах: аналітики помітили цікаву тенденцію

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.