В одному з обласних центрів повістки надсилатимуть поштою

Якщо військовозобов'язаний відмовиться від вручення листа і не з'явиться до ТЦК, то у такому разі буде сповіщено поліцію.

Від 4 липня Житомирська міська рада розсилатиме рекомендованим поштовим листом повістки військовозобов’язаним за місцем їх реєстрації

Про це розповів заступник Житомирського міського голови Олег Смаль, передає "Суспільне".

"Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно розпорядження начальника ТЦК та СП звернувся до міської ради щодо розсилки даних повісток. Вони формують список, передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом військовозобов`язаним особам", – розповів заступник Житомирського міського голови.

Рекомендований лист відправлятиметься військовозобов'язаним за місцем їх реєстрації. У повістці вказаний термін, за який військовозобов`язаний повинен звернутися до центру комплектування.

Якщо після цього військовозобов'язаний відмовився від вручення рекомендованого листа та не з`явився до ТЦК, буде сповіщено поліція. Правоохоронці проведуть розшук військовозобов'язаного та доставлять його до центру комплектування. Після цього на нього складається адмінпротокол від 17 тисяч гривень.

За словами посадовця, на даний час є 212 повісток, які найближчим часом розішлють військовозобов'язаним. Смаль прогнозує, що кількість повісток буде збільшуватися.

Раніше юристка розповіла, чи можна уникнути мобілізації після сплати штрафу.

Читайте також:

Зміни в Україні з 1 липня! Подорожчання пального, перерахунок субсидій та повістки поштою

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.