До Курська завітала чергова "бавовна": що горить

У росіян чергова неспокійна ніч.
Так, мешканці Курська повідомляють про чергову "бавовну". Зазначається, що сильна пожежа спалахнула на Курському заводі тракторних запасних частин (КЗТЗ).
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
"Курськ. Добраніч", – іронічно написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
У МНС Курської області заявили, що пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на повідомлення про займання. Попередньо, горить пилорама на 1-му Моківському.
Нагадаємо, у Курську вранці 2 липня сталася масштабна пожежа. Місто накрив величезний стовп диму.
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