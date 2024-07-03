До Курська завітала чергова "бавовна": що горить

Так, мешканці Курська повідомляють про чергову "бавовну". Зазначається, що сильна пожежа спалахнула на Курському заводі тракторних запасних частин (КЗТЗ).

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Жителі Курська повідомляють про чергову "бавовну"

"Курськ. Добраніч", – іронічно написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

У МНС Курської області заявили, що пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на повідомлення про займання. Попередньо, горить пилорама на 1-му Моківському.

Нагадаємо, у Курську вранці 2 липня сталася масштабна пожежа. Місто накрив величезний стовп диму.

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